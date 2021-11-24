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Туман, ожеледиця, вітер, а на вихідні дощі й сніг – прогноз на тиждень

Середа, 24 листопада 2021, 08:50
Туман, ожеледиця, вітер, а на вихідні дощі й сніг – прогноз на тиждень
Фото Олени Рощенко, УП

До кінця тижня в Україні очікується мінлива хмарність і місцями сильний вітер, на вихідні – дощ чи мокрий сніг

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: 24 листопада в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі у північних, центральних областях, на Прикарпатті та Закарпатті місцями невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Вночі та вранці у південних областях місцями туман. 

Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла; на Лівобережжі та високогір'ї Карпат вночі 4-9° морозу, вдень близько 0.

25-26 листопада в Україні буде мінлива хмарність. Без опадів, лише на крайньому заході вдень 26 листопада невеликий дощ. Вночі та вранці у південній частині та в Карпатах місцями туман. 

Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с, 26 листопада у північних, центральних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, у східних областях, 25 листопада і в Карпатах 2-7° морозу (26 листопада на крайньому заході та місцями на півдні країни 0-5° тепла); вдень 1-6° тепла, у південно-західних областях, 26 листопада в Україні, крім східних та північно-східних областей, 4-9° тепла, на крайньому півдні до 13°.

У суботу, 27 листопада, вночі у північних, центральних областях та південній частині помірні дощі, в Карпатах дощ з мокрим снігом, вдень у східній частині та на північному заході країни невеликий дощ; на решті території без істотних опадів. 

У неділю, 28 листопада, без істотних опадів, лише вночі у східних областях невеликі, вдень у західних областях та південній частині помірні дощі, в Карпатах з мокрим снігом. 

Температура вночі 0-6° тепла, вдень 3-9°, у південній частині, місцями і в центральних областях 9-15° (27 листопада вночі на сході країни 0-5° морозу, вдень 2-8° тепла).

У столичному регіоні 24 листопада мінлива хмарність. Вночі невеликий мокрий сніг, по області на дорогах подекуди ожеледиця, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура по Києву вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла; по області вночі від 1° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

25-26 листопада у Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с, 26 листопада місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 25 листопада 1-6° тепла, 26 листопада 4-9° тепла.

27-28 листопада у Києві без істотних опадів, лише вночі 27 листопада дощ. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

Теми: погода
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