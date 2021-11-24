Туман, гололедица, ветер, а на выходные дожди и снег – прогноз на неделю

До конца недели в Украине ожидается переменная облачность, местами сильный ветер, на выходные - дождь или мокрый снег.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: 24 ноября в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь ночью в северных, центральных областях, в Прикарпатье и Закарпатье местами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ночью и утром в южных областях местами туман.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​1-6° тепла; на Левобережье и высокогорье Карпат ночью 4-9° мороза, днем ​​около 0.

25-26 ноября в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь на крайнем западе днем ​​26 ноября небольшой дождь. Ночью и утром в южной части и Карпатах местами туман.

Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с, 26 ноября в северных, центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 1° до 4° мороза, в восточных областях, 25 ноября и в Карпатах 2-7° мороза (26 ноября на крайнем западе и местами на юге страны 0-5° тепла); днем 1-6 градусов тепла, в юго-западных областях, 26 ноября в Украине, кроме восточных и северо-восточных областей, 4-9 градусов тепла, на крайнем юге до 13 градусов.

В субботу, 27 ноября, ночью в северных, центральных областях и южной части умеренные дожди; в Карпатах дождь с мокрым снегом, днем ​​в восточной части и на северо-западе страны небольшой дождь; на остальной территории без существенных осадков.

В воскресенье, 28 ноября, без существенных осадков, ночью в восточных областях небольшие, днем ​​в западных областях и южной части умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом.

Температура ночью 0-6° тепла, днем ​​3-9°, в южной части, местами и в центральных областях 9-15° (27 ноября ночью на востоке страны 0-5° мороза, днем ​​2-8° тепла).

В столичном регионе 24 ноября переменная облачность. Ночью небольшой мокрый снег, по области на дорогах местами гололедица, днем ​​без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура по Киеву ночью около 0°, днем ​​2-4° тепла; по области ночью от 1° тепла до 3° мороза, днем ​​1-6° тепла.

25-26 ноября в Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с, 26 ноября местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 1° до 4° мороза, днем ​​25 ноября 1-6° тепла, 26 ноября 4-9° тепла.

27-28 ноября в Киеве без существенных осадков, ночью 27 ноября дождь. Температура ночью 0-5° тепла, днем ​​4-9°.