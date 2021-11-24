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Польща повідомляє про майже 270 нових спроб нелегального перетину кордону з Білорусі

Середа, 24 листопада 2021, 09:31

Польські прикордонники за минулу добу зафіксували 267 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі, включно з двома - силового прориву.

Як пише "Європейська правда", про це вранці 24 листопада повідомила прикордонна служба. 

Щодо 44 мігрантів, яким все ж вдалось потрапити на територію країни, ухвалили рішення про видворення.

"На ділянках кордону в Дубичах Церковних і Мельнику групи агресивних іноземців намагались прорвати кордон", - додають у заяві. 

З початку штучної міграційної кризи, спровокованої Александром Лукашенком, Польща зареєструвала понад 35 000 спроб незаконного перетину кордону. З них максимум - понад 17 тисяч - сталися у жовтні та понад 6000 - у листопаді. 

Як відомо, після останнього серйозного загострення - коли група з понад тисячі мігрантів спробувала перейти кордон на КПП "Брузги-Кузьниця" - напруга спала, мігрантів переселили з наметів у приміщення логістичного центру неподалік від кордону. Проте польські прикордонники і далі щоночі фіксують спроби перетину кордону, іноді групами від кількох десятків до кількасот людей. Також регулярно виявляють водіїв, які допомагають мігрантам продовжити подорож далі вглиб ЄС. 

З 2 вересня у прикордонних з Білоруссю районах діє надзвичайний стан, там заборонено перебувати стороннім людям, які не є мешканцями/працівниками цих населених пунктів чи представниками держслужб.

Також Польща починає облаштовувати кордон парканом висотою понад 5 метрів і довжиною 180 км, що буде додатково оснащений камерами і датчиками руху. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаБілорусь
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