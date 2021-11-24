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Польша сообщает о почти 270 новых попытках незаконного пересечения границы из Беларуси

Среда, 24 ноября 2021, 10:31

Польские пограничники за минувшие сутки зафиксировали 267 попыток незаконного пересечения границы с Беларусью, включая две - силового прорыва.

Как пишет "Европейская правда", об этом утром 24 ноября сообщила пограничная служба.

По 44 мигрантам, которым все же удалось попасть на территорию страны, было принято решение о выдворении.

"На участках границы в Дубичах Церковных и Мельнике группы агрессивных иностранцев пытались прорвать границу", – добавляют в заявлении.

С начала искусственного миграционного кризиса, спровоцированного Александром Лукашенко, Польша зарегистрировала более 35 000 попыток незаконного пересечения границы. Из них максимум – более 17 тысяч – в октябре и более 6000 – в ноябре.

Как известно, после последнего серьезного обострения - когда группа из более чем тысячи мигрантов попыталась перейти границу на КПП "Брузги-Кузница" - напряжение спало, мигрантов переселили из палаток в помещение логистического центра недалеко от границы. Однако польские пограничники и дальше каждую ночь фиксируют попытки пересечения границы, иногда группами от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Также регулярно обнаруживают водителей, помогающих мигрантам продолжить путешествие дальше вглубь ЕС.

Со 2 сентября в приграничных с Беларусью районах действует чрезвычайное положение, там запрещено находиться посторонним людям, не являющимся жителями/работниками этих населенных пунктов или представителями госслужб.

Также Польша начинает обустраивать границу забором высотой более 5 метров и протяженностью 180 км, который будет дополнительно оснащен камерами и датчиками движения.

Темы: ПольшаБеларусь
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