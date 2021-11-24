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Силовики викрили несплату 26 мільйонів податку підприємством–ритейлером нафтопродуктів

Середа, 24 листопада 2021, 10:19

Правоохоронці вручили письмове повідомлення про підозру директору товариства, який є депутатом однієї з районних рад Житомирської області, та колишньому фінансовому директору цього підприємства за фактом ухилення від сплати податків.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, директор підприємства – ритейлера на ринку нафтопродуктів та ексфінансовий директор протягом січня – грудня 2015 року під час роздрібної торгівлі нафтопродуктами за платіжними картками, а також талонами через мережу АЗС, ухилилися від сплати акцизного податку.

Це призвело до ненадходження до бюджету понад 26 мільйонів гривень.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби.

Українська правда
Теми: Офіс генпрокурораЖитомирщина
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