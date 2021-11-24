Силовики разоблачили неуплату 26 миллионов налога предприятием–ритейлером нефтепродуктов

Правоохранители вручили письменное уведомление о подозрении директору общества, являющегося депутатом одного из районных советов Житомирской области, и бывшему финансовому директору этого предприятия по факту уклонения от уплаты налогов.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, директор предприятия – ритейлера на рынке нефтепродуктов и экс-финансовый директор в течение января – декабря 2015 года во время розничной торговли нефтепродуктами по платежным картам, а также талонами через сеть АЗС уклонились от уплаты акцизного налога.

Это привело к непоступлению в бюджет более 26 миллионов гривен.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляется следователями Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы.