Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Силовики разоблачили неуплату 26 миллионов налога предприятием–ритейлером нефтепродуктов

Среда, 24 ноября 2021, 11:19

Правоохранители вручили письменное уведомление о подозрении директору общества, являющегося депутатом одного из районных советов Житомирской области, и бывшему финансовому директору этого предприятия по факту уклонения от уплаты налогов.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, директор предприятия – ритейлера на рынке нефтепродуктов и экс-финансовый директор в течение января – декабря 2015 года во время розничной торговли нефтепродуктами по платежным картам, а также талонами через сеть АЗС уклонились от уплаты акцизного налога.

Это привело к непоступлению в бюджет более 26 миллионов гривен.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляется следователями Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы.

Украинская правда
Темы: Офис генпрокурораЖитомирская область
powered by lun.ua
Главное сегодня

Байден планирует позвонить Зеленскому и Путину

ФОТО, ВИДЕОВ Киеве ультраправые разгромили известный бар и избили охранников

Новости 26 ноября: прессмарафон Зеленского, расчеты МВФ

У нового штамма коронавируса из Африки выше риск повторного заражения – ВОЗ

В Buzzfeed News рассказали, кто планировал государственный переворот в Украине

Плей-офф ЧМ-2022: сборная Украина узнала соперника

Все новости...
Офис генпрокурора
Материалы Bellingcat будут изучаться в рамках расследования – генпрокурор
Венедиктова удивлена ​​словами экс-журналистки Kyiv Post, но в суд не пойдет
В Украине за сутки разоблачили три масштабные схемы подделки Covid-документов
Последние новости
01:44
Нидерланды усилили локдаун
00:45
СМИ: ВТО отменила первую за четыре года встречу из-за нового COVID-штамма
23:52
В Днепропетровской области смертельное ДТП: погибла мать с ребенком
23:19
Байден планирует позвонить Зеленскому и Путину
22:41
Чиновник из Белого дома позвонил Ермаку касательно российских войск на границе
22:16
Ляшко рассказал, когда разрешат делать третью дозу вакцины против COVID-19
21:40
ФОТО, ВИДЕОВ Киеве ультраправые разгромили известный бар и избили охранников
21:21
Литва оценивает возможность международного суда над Лукашенко
20:58
Цены на нефть рухнули на 10% за день
20:44
Новости 26 ноября: прессмарафон Зеленского, расчеты МВФ
Все новости...