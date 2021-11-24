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У Києві обмежили рух транспорту: антивакцинатори зібралися на протест

Середа, 24 листопада 2021, 10:26
У Києві обмежили рух транспорту: антивакцинатори зібралися на протест
фото: Ельдар Сарахман УП

Через запланований масовий захід у столиці 24 листопада до 17.00 обмежили рух транспорту на центральних вулицях Києва.

Джерело: пресслужба патрульної поліції Києва

Дослівно: "У зв'язку з проведенням масового заходу 24 листопада з 10:30 до 17:00 у місті обмежать рух на:

  • вулиці Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі);
  • Європейській площі;
  • вулиці Хрещатик;
  • бульварі Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською);
  • вулиці Володимирській (від бульвара Тараса Шевченка до вулиці Ірининської)".

Деталі: Водіїв закликали обрати інші маршрути для руху.

 

У середу в столиці анонсували акцію антивакцинаторів, які вимагають звільнити лідера руху Остапа Стахіва, котрого нещодавно взяли під варту. 

Українська правда

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Теми: вакцинаціяКиївтранспорт
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