У Києві обмежили рух транспорту: антивакцинатори зібралися на протест
Середа, 24 листопада 2021, 11:26
Через запланований масовий захід у столиці 24 листопада до 17.00 обмежили рух транспорту на центральних вулицях Києва.
Джерело: пресслужба патрульної поліції Києва
Дослівно: "У зв'язку з проведенням масового заходу 24 листопада з 10:30 до 17:00 у місті обмежать рух на:
- вулиці Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі);
- Європейській площі;
- вулиці Хрещатик;
- бульварі Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською);
- вулиці Володимирській (від бульвара Тараса Шевченка до вулиці Ірининської)".
Деталі: Водіїв закликали обрати інші маршрути для руху.
У середу в столиці анонсували акцію антивакцинаторів, які вимагають звільнити лідера руху Остапа Стахіва, котрого нещодавно взяли під варту.
Українська правда