У Києві обмежили рух транспорту: антивакцинатори зібралися на протест

Через запланований масовий захід у столиці 24 листопада до 17.00 обмежили рух транспорту на центральних вулицях Києва.

Джерело: пресслужба патрульної поліції Києва

Дослівно: "У зв'язку з проведенням масового заходу 24 листопада з 10:30 до 17:00 у місті обмежать рух на:

вулиці Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі);

Європейській площі;

вулиці Хрещатик;

бульварі Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською);

вулиці Володимирській (від бульвара Тараса Шевченка до вулиці Ірининської)".

Деталі: Водіїв закликали обрати інші маршрути для руху.

У середу в столиці анонсували акцію антивакцинаторів, які вимагають звільнити лідера руху Остапа Стахіва, котрого нещодавно взяли під варту.