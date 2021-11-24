В Киеве ограничили движение транспорта: антивакцинаторы собрались на протест
Среда, 24 ноября 2021, 11:26
Из-за запланированного массового мероприятия в столице 24 ноября до 17.00 ограничили движение транспорта на центральных улицах Киева.
Источник: пресс-служба патрульной полиции Киева
Дословно: "В связи с проведением массового мероприятия 24 ноября с 10:30 до 17:00 в городе ограничат движение на:
- улице Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);
Европейской площади;
- улице Крещатик;
- бульваре Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);
- улице Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской)".
Детали: Водителей призвали выбрать другие маршруты для движения.
В среду в столице анонсировали акцию антивакцинаторов, требующих уволить лидера движения Остапа Стахива, недавно взятого под стражу.
Украинская правда