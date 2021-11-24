Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Киеве ограничили движение транспорта: антивакцинаторы собрались на протест

Среда, 24 ноября 2021, 11:26
фото: Эльдар Сарахман УП

Из-за запланированного массового мероприятия в столице 24 ноября до 17.00 ограничили движение транспорта на центральных улицах Киева.

Источник: пресс-служба патрульной полиции Киева

Дословно: "В связи с проведением массового мероприятия 24 ноября с 10:30 до 17:00 в городе ограничат движение на:

  • улице Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);
    Европейской площади;
  • улице Крещатик;
  • бульваре Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);
  • улице Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской)".

Детали: Водителей призвали выбрать другие маршруты для движения.

 

В среду в столице анонсировали акцию антивакцинаторов, требующих уволить лидера движения Остапа Стахива, недавно взятого под стражу.

Украинская правда
Темы: вакцинацияКиевтранспорт
powered by lun.ua
Главное сегодня

Байден планирует позвонить Зеленскому и Путину

ФОТО, ВИДЕОВ Киеве ультраправые разгромили известный бар и избили охранников

Новости 26 ноября: прессмарафон Зеленского, расчеты МВФ

У нового штамма коронавируса из Африки выше риск повторного заражения – ВОЗ

В Buzzfeed News рассказали, кто планировал государственный переворот в Украине

Плей-офф ЧМ-2022: сборная Украина узнала соперника

Все новости...
вакцинация
Антивакцинаторы в центре Киева требуют освободить своего лидера
В Pfizer заявили, что их вакцина на 100% защищает подростков от COVID-19
В Германии богослов притворился врачом, чтобы вакцинировать людей от коронавируса
Последние новости
01:44
Нидерланды усилили локдаун
00:45
СМИ: ВТО отменила первую за четыре года встречу из-за нового COVID-штамма
23:52
В Днепропетровской области смертельное ДТП: погибла мать с ребенком
23:19
Байден планирует позвонить Зеленскому и Путину
22:41
Чиновник из Белого дома позвонил Ермаку касательно российских войск на границе
22:16
Ляшко рассказал, когда разрешат делать третью дозу вакцины против COVID-19
21:40
ФОТО, ВИДЕОВ Киеве ультраправые разгромили известный бар и избили охранников
21:21
Литва оценивает возможность международного суда над Лукашенко
20:58
Цены на нефть рухнули на 10% за день
20:44
Новости 26 ноября: прессмарафон Зеленского, расчеты МВФ
Все новости...