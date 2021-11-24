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В Киеве ограничили движение транспорта: антивакцинаторы собрались на протест

Среда, 24 ноября 2021, 10:26
В Киеве ограничили движение транспорта: антивакцинаторы собрались на протест
фото: Эльдар Сарахман УП

Из-за запланированного массового мероприятия в столице 24 ноября до 17.00 ограничили движение транспорта на центральных улицах Киева.

Источник: пресс-служба патрульной полиции Киева

Дословно: "В связи с проведением массового мероприятия 24 ноября с 10:30 до 17:00 в городе ограничат движение на:

  • улице Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);
    Европейской площади;
  • улице Крещатик;
  • бульваре Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);
  • улице Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской)".

Детали: Водителей призвали выбрать другие маршруты для движения.

 

В среду в столице анонсировали акцию антивакцинаторов, требующих уволить лидера движения Остапа Стахива, недавно взятого под стражу.

Украинская правда

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Темы: вакцинацияКиевтранспорт
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