В Киеве ограничили движение транспорта: антивакцинаторы собрались на протест

Из-за запланированного массового мероприятия в столице 24 ноября до 17.00 ограничили движение транспорта на центральных улицах Киева.

Источник: пресс-служба патрульной полиции Киева

Дословно: "В связи с проведением массового мероприятия 24 ноября с 10:30 до 17:00 в городе ограничат движение на:

улице Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);

Европейской площади;

Европейской площади; улице Крещатик;

бульваре Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);

улице Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской)".

Детали: Водителей призвали выбрать другие маршруты для движения.

В среду в столице анонсировали акцию антивакцинаторов, требующих уволить лидера движения Остапа Стахива, недавно взятого под стражу.