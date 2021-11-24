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В ЄС погодили зняття санкцій з міністра часів Януковича - ЗМІ

Середа, 24 листопада 2021, 10:50
В ЄС погодили зняття санкцій з міністра часів Януковича - ЗМІ
Олександр Клименко. фото з сайту "Укрінформ"

Посли Євросоюзу погодились виключити із санкційного списку ЄС міністра доходів та зборів України часів Януковича Олександра Клименка.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Посли ЄС вирішили виключити колишнього міністра доходів та зборів України Олександра Клименка із списку санкцій, введених за розкрадання державних коштів України. Зараз у списку залишилося всього 7 осіб", - повідомив Джозвяк.

В останні роки Євросоюз почав знімати обмеження з чиновників часів президентства Януковича через недостатні докази проти них від українського слідства

У санкційному списку залишилося 7 осіб з 18, у тому числі сам Віктор Янукович. У червні цього року ЄС вперше зняв старі санкції з Віктора Януковича.

ЄС вже зняв санкції у тому числі з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова і ексміністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

Для збереження санкцій Євросоюзу проти осіб з орбіти експрезидента України Віктора Януковича необхідні зрушення у розслідуванні справ проти них в Україні, заявляв глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Українська правда" у Threads

Теми: Клименкосанкції
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