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В ЕС согласовали снятие санкций с министра времен Януковича - СМИ

Среда, 24 ноября 2021, 11:50
Александр Клименко. фото с сайта "Укринформ"

Послы Евросоюза согласились исключить из санкционного списка ЕС министра доходов и сборов Украины времен Януковича Александра Клименко.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Послы ЕС решили исключить бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из списка санкций, введенных за хищение государственных средств Украины. Сейчас в списке осталось всего семь человек", - сообщил Джозвяк.

В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия.

В санкционном списке остались 7 человек из 18, в том числе сам Виктор Янукович. В июне этого года ЕС впервые снял старые санкции с Виктора Януковича.

ЕС уже снял санкции, в том числе с бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Для сохранения санкций Евросоюза против лиц с орбиты экс-президента Украины Виктора Януковича необходимы сдвиги по расследованию дел против них в Украине, заявлял глава МИД Дмитрий Кулеба.

Темы: Клименкосанкции
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