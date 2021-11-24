Україна обмінялася даними про російські війська біля кордонів зі США і Великобританією – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна, США та Велика Британія обмінялися інформацією та дійшли однакових висновків щодо скупчення російських військ біля українських кордонів.

Джерело: сайт Міноборони

Пряма мова Резнікова: "У мене відбулося дві важливі зустрічі – з міністрами оборони Великої Британії Беном Воллесом та США Ллойдом Остіном. У нас були серйозні розмови, де ми чітко порівняли фактаж, який отримує наша і їхні розвідки. Зробили обмін інформацією між нашими розвідувальними агенціями – висновки однакові. Режим ризику нам зрозумілий".

Деталі: За словами міністра оборони, він отримав "дуже важливі сигнали від партнерів про те, що ми наодинці не залишаємося".

Пряма мова Резнікова: "Вони вже розпочали дуже серйозні консультації з іншими державами-членами ЄС і НАТО. Реакція буде дуже жорсткою – і про це, як мені відомо, попереджено безпосередньо очільника Кремля під час візиту до Рф серйозної посадової особи США".

Деталі: Він підкреслив, що мова йде не про "чергові висловлювання щодо стурбованості чи занепокоєння", реакції, будуть "значно жорсткіші" – починаючи від економічних та політичних санкцій до збільшення допомоги Україні безпосередньо технікою та озброєнням.

Резніков додав, що попри постійні заяви Росії, що вони нібито не мають стосунку до війни на Донбасі і нібито не є учасниками Мінських домовленостей, "увесь цивілізований світ знає, хто є агресором".