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Украина обменялась данными о российских войсках у границ с Великобританией и США – Резников

Среда, 24 ноября 2021, 11:17
Украина обменялась данными о российских войсках у границ с Великобританией и США – Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников и госсекретарь по обороне Великобритании Бен Уоллес. Фото Минобороны

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина, США и Великобритания обменялись информацией и пришли к одинаковым выводам о скоплении российских войск возле украинских границ.

Источник: сайт Минобороны

Прямая речь Резникова: "У меня состоялись две важные встречи – с министрами обороны Великобритании Беном Уоллесом и США Ллойдом Остином. У нас были серьезные разговоры, где мы четко сравнили фактаж, который получает наша и их разведки. Сделали обмен информацией между нашими разведывательными агентствами – выводы одинаковые. Режим риска нам понятен".

Детали: По словам министра обороны, он получил "очень важные сигналы от партнеров о том, что мы одни не остаемся".

Прямая речь Резникова: "Они уже начали очень серьезные консультации с другими государствами-членами ЕС и НАТО. Реакция будет очень жесткой – и об этом, как мне известно, предупрежден непосредственно глава Кремля во время визита в Россию серьезного должностного лица США".

Детали: Он подчеркнул, что речь идет не об "очередных высказываниях по поводу обеспокоенности или беспокойства", реакции будут "значительно жестче" – начиная от экономических и политических санкций до увеличения помощи Украине непосредственно техникой и вооружением.

Резников добавил, что, несмотря на постоянные заявления России, что они якобы не имеют отношения к войне на Донбассе и якобы не являются участниками Минских договоренностей, "весь цивилизованный мир знает, кто является агрессором".

Украинская правда

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Темы: МинобороныРосcияграницаСШАВеликобритания
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