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В Чорному морі потонув човен із трьома чоловіками

Середа, 24 листопада 2021, 11:34
В Чорному морі потонув човен із трьома чоловіками
фото ДСНС

У Миколаївській області водолази знайшли човен та тіло чоловіка, який потонув у Чорному морі.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Зранку 24 листопада тіло третього чоловіка 1967 р.н. та човен, які потонули у Чорному морі поблизу острова Березань на глибині 6 метрів виявили водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Миколаївській області".

Деталі: Використовуючи гумові човни Aquastar-400 та "Колібрі", із залученням 9 рятувальників тіло людини підняли на поверхню та транспортували на берег.

Також з дна рятувальники дістали дюралевий човен, який також доправили на берег.

 

Що передувало: 22 листопада о 08:53 на спецлінію 101 від чергового відділу прикордонної служби "Очаків" надійшло повідомлення про те, що місцевий рибалка в акваторії Чорного моря поблизу острова Березань виявив перевернутий човен та тіла двох загиблих чоловіків. За його словами, у човні перебувало 3 людей.

Рятувальники дістались до місця трагедії, вилучили тіла загиблих 1949 р.н. та 1961 р.н. і транспортували їх на берег.

Українська правда

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Теми: Чорне мореДСНС
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