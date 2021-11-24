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В Черном море утонула лодка с тремя мужчинами

Среда, 24 ноября 2021, 11:34
В Черном море утонула лодка с тремя мужчинами
фото ГСЧС

В Николаевской области водолазы нашли лодку и тело мужчины, утонувшего в Черном море.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Утром 24 ноября тело третьего мужчины 1967 г.р. и лодку, которые утонули в Черном море вблизи острова Березань, на глубине 6 метров обнаружили водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области".

Детали: Используя резиновые лодки Aquastar-400 и "Колибри", с привлечением 9 спасателей тело человека подняли на поверхность и транспортировали на берег.

Также со дна спасатели достали алюминиевую лодку, которую также доставили на берег.

 

Что предшествовало: 22 ноября в 08:53 на спецлинию 101 от дежурного отдела пограничной службы "Очаков" поступило сообщение о том, что местный рыбак в акватории Черного моря вблизи острова Березань обнаружил перевернутую лодку и тела двух погибших мужчин. По его словам, в лодке находились 3 человека.

Спасатели добрались до места трагедии, изъяли тела погибших в 1949 г.р. и 1961 г.р. и транспортировали их на берег. 

Украинская правда
Темы: Черное мореГСЧС
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