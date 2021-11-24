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Президентський рейтинг: Зеленський лідирує з 25% підтримки

Середа, 24 листопада 2021, 12:16
Президентський рейтинг: Зеленський лідирує з 25% підтримки
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Якби вибори президента відбулися найближчим часом, то чинний глава держави Володимир Зеленський отримав би 25% голосів виборців.

Джерело: результати опитування Центру Разумкова, проведеного з 11 по 17 листопада

Дослівно соціологи: "Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський – 25% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме".

Деталі: За п’ятого президента Петра Порошенка мають намір проголосувати 17,5% опитаних, за співголову фракції "ОПЗЖ" Юрія Бойка – 11%, за лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко – 9%, за ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова – 7,5%. 

 
Інфографіка центру Разумкова

Голову партії "Сила і честь" Ігоря Смешка готові підтримати 5%, голову партії "Наші" Євгена Мураєва – 5%, експрем’єра Володимира Гройсмана – 5%, лідера "Радикальної партії"  Олега Ляшка – 3%, голову партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка – 3%, шоумена та політика Сергія Притулу – 2%, "свободівця" Руслана Кошулинського – 2%, мера Києва Віталія Кличка – 1%.

Соціологи відзначають, що порівняно з жовтнем 2021 року на статистично значущому рівні зросла електоральна підтримка Порошенка (з 9% до 11% серед усіх опитаних) та Гройсмана (з 2% до 3,5%). Рівень електоральної підтримки інших кандидатів у першому турі на статистично значущому рівні не змінився.

Дослідження тривало з 11 по 17 листопада. Методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, крім окупованого Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Українська правда

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Теми: соціологіяопитуванняпрезидентвибори
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