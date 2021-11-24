Президентский рейтинг: Зеленский лидирует с 25% поддержки

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, действующий глава государства Владимир Зеленский получил бы 25% голосов избирателей.

Источник: результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 11 по 17 ноября

Дословно социологи: "Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский – 25% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать".

Детали: За пятого президента Петра Порошенко намерены проголосовать 17,5% опрошенных, за сопредседателя фракции "ОПЗЖ" Юрия Бойко – 11%, за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко – 9%, за экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова – 7, 5%.

инфографика центра разумкова

Председателя партии "Сила и честь" Игоря Смешко готовы поддержать 5%, главу партии "Наши" Евгения Мураева – 5%, экс-премьера Владимира Гройсмана – 5%, лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко – 3%, главу партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 3%, шоумена и политика Сергея Притулу – 2%, "свободовца" Руслана Кошулинского – 2%, мэра Киева Виталия Кличко – 1%.

Социологи отмечают, что по сравнению с октябрем 2021 года на статистически значимом уровне возросла электоральная поддержка Порошенко (с 9 до 11% среди всех опрошенных) и Гройсмана (с 2 до 3,5%). Уровень электоральной поддержки других кандидатов в первом туре на статистически значимом уровне не изменился.

Исследование проходило с 11 по 17 ноября. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов были опрошены 2018 респондентов от 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.