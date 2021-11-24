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Українцям обіцяють вітряну погоду, а надалі потепліє

Середа, 24 листопада 2021, 12:14
Українцям обіцяють вітряну погоду, а надалі потепліє
фото: УП

У четвер в Україні прогнозують вітряну погоду, проте без опадів, у наступні дні українцям обіцяють потепління.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Пряма мова: "25 листопада спостерігаємо згущення ізобар - ліній однакового атмосферного тиску. Це означає посилення вітру.

У четвер сильний вітер південно-західного та південного напрямків найбільш ймовірний у північних, західних та центральних областях України".

Деталі: За словами синоптика, опадів поки що не очікується.

Крім того, температура повітря дещо підвищиться. Зокрема, вдень очікується +3+7 градусів, на Сході та на північному сході +1+4 градуси.

Найближчої ночі на сході України прогнозують-3-8 градусів морозу. На решті території буде близько нуля.

У Києві 25-го листопада опадів не передбачається, проте посилиться південний вітер. Температура повітря вночі від 1 тепла до 1 морозу, вдень підвищиться до +5 градусів.

 

Надалі, за словами синоптика, в Україні потепліє, але з'являться опади - найбільше їх припаде на ніч та ранок суботи.

Українська правда

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Теми: погодаУкраїна
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