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Украинцам обещают ветреную погоду, а в дальнейшем потеплеет

Среда, 24 ноября 2021, 13:14
фото: УП

В четверг в Украине прогнозируют ветреную погоду, однако, без осадков, в последующие дни украинцам обещают потепление.

Источник: Facebook-страница синоптика Натали Диденко

Прямая речь: "25 ноября наблюдаем сгущение изобар – линий одинакового атмосферного давления. Это означает усиление ветра.

В четверг сильный ветер юго-западного и южного направлений наиболее вероятен в северных, западных и центральных областях Украины".

Детали: По словам синоптика, осадков не ожидается.

Кроме того, температура воздуха несколько повысится. В частности, днем ​​ожидается +3+7 градусов, на Востоке и северо-востоке +1+4 градуса.

В ближайшую ночь на востоке Украины прогнозируют -3-8 градусов мороза. На остальной территории будет около нуля.

В Киеве 25 ноября осадков не предполагается, однако усилится южный ветер. Температура воздуха ночью от 1 тепла до 1 мороза, днем ​​повысится до +5 градусов.

 

В дальнейшем, по словам синоптика, в Украине потеплеет, но появятся осадки - больше всего их придется на ночь и утро субботы.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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