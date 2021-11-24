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"Європейська солідарність" відстає в рейтингу від "Слуги народу" на кілька відсотків

Середа, 24 листопада 2021, 12:29
Європейська солідарність відстає в рейтингу від Слуги народу на кілька відсотків
Порошенко і Парубій, фото Дмитра Ларіна, УП

Найбільшу підтримку виборців має партія "Слуга народу", але за останній місяць партія експрезидента "Європейська солідарність" трохи наростила рейтинг і відстає від партії чинного президента лише на 4% серед тих, хто визначився з вибором. 

Джерело: дослідження Центру Разумкова, проведене 11-17 листопада 

Деталі: Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради, за партію "Слуга народу" віддали б свій голос 15% усіх опитаних або 23% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме. 

За партію "Європейська солідарність" готові віддати свій голос відповідно 12% і 19% опитаних, за партію "Опозиційна платформа – За життя" – відповідно 9% і 13%, за ВО "Батьківщина" – відповідно 7% і 9%.

Партію Дмитра Разумкова готові підтримати 5% опитаних і 7% тих, хто визначився, партію "Сила і честь" – відповідно 4% і 6%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – відповідно 3% і 4%, партію "Наші" – відповідно 3% і 4%.

ВО "Свобода" могли б підтримати 2% опитаних і 3,5% тих, хто визначився, "Радикальну партію Олега Ляшка" – відповідно 2,5% і 3%, "Партію Сергія Притули" – відповідно 2% і 2%, партію "Громадянська позиція" – відповідно 1% і 1,5%, партію "УДАР Віталія Кличка" – відповідно 1% і 1%, "Партію Шарія" – відповідно 1% і 1%.

За кожну з інших політичних сил проголосували б менше 1% виборців.

 

Порівняно з жовтнем 2021 року на статистично значущому рівні зросла електоральна підтримка партії "Європейська солідарність" (з 10% до 12% серед усіх опитаних) та ВО "Свобода" (з 1% до 2%). Рівень електоральної підтримки інших політичних партій не змінився на статистично значущому рівні.

Довідка: Соціологічна служба Центру Разумкова з 11 по 17 листопада опитала 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком Криму й ОРДЛО. Метод: інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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Теми: соціологіяопитуванняпартіївибориВерховна Рада
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