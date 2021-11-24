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"Европейская солидарность" отстает в рейтинге от "Слуги народа" на несколько процентов

Среда, 24 ноября 2021, 13:29
Порошенко и Парубий, фото Дмитрия Ларина, УП

Наибольшую поддержку избирателей имеет партия "Слуга народа", но за последний месяц партия экс-президента "Европейская солидарность" немного нарастила рейтинг и отстает от партии действующего президента лишь на 4% среди тех, кто определился с выбором.

Источник: исследование Центра Разумкова, проведенное 11-17 ноября

Детали: Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, самую большую за партию "Слуга народа" отдали бы свой голос 15% всех опрошенных или 23% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать.

За партию "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 12% и 19% опрошенных, за партию "Оппозиционная платформа – За життя" – 9% и 13% соответственно, за ВО "Батькивщина" – соответственно 7% и 9%.

Партию Дмитрия Разумкова готовы поддержать 5% опрошенных и 7% определившихся, партию "Сила и честь" – соответственно 4% и 6%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" – соответственно 3% и 4%, партию "Наши" – соответственно 3% и 4%.

ВО "Свобода" могли бы поддержать 2% опрошенных и 3,5% определившихся, "Радикальную партию Олега Ляшко" – соответственно 2,5% и 3%, "Партию Сергея Притулы" – соответственно 2% и 2%, партию "Гражданская позиция" – соответственно 1% и 1,5%, партию "УДАР Виталия Кличко" – соответственно 1% и 1%, "Партию Шария" – соответственно 1% и 1%.

За любую другую политическую силу проголосовало бы менее 1% избирателей.

 

По сравнению с октябрем 2021 года на статистически значимом уровне возросла электоральная поддержка партии "Европейская солидарность" (с 10% до 12% среди всех опрошенных) и ВО "Свобода" (с 1% до 2%). Уровень электоральной поддержки других политических партий не изменился на статистически значимом уровне.

Справка: Социологическая служба Центра Разумкова с 11 по 17 ноября опросила 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением Крыма и ОРДЛО. Метод: интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Темы: социологияопроспартиивиборыВерховная Рада
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