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Розрив між Порошенком і Зеленським у другому турі зменшується – соціологи

Середа, 24 листопада 2021, 15:35

При моделюванні другого туру виборів президента чинний глава держави виграє в опонентів Петра Порошенка або Юрія Бойка, водночас підтримка останніх має тенденцію до зростання.

Джерело: результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова, проведеного з 11 по 17 листопада

Дослівно: "В. Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з П. Порошенком отримав би 26% голосів усіх опитаних або 54% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, П. Порошенко — відповідно 22% і 46%".

Деталі: Соціологи зазначають, що порівняно з результатами аналогічного опитування, що проводилося наприкінці липня-на початку серпня 2021 року, частка голосів, які респонденти готові віддати за Зеленського, не змінилася на статистично значущому рівні (у липні-серпні серед усіх опитаних готові були голосувати за нього 28% серед усіх опитаних), але частка тих, хто готовий голосувати за Порошенка, зросла статистично значуще (з 17% до 22%).

У випадку виходу до другого туру Зеленського і Юрія Бойка за чинного президента проголосували би 29% усіх опитаних або 66% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Бойка — відповідно 17% і 34%.

Вказано, що порівняно з результатами опитування, що проводилося у липні-серпня 2021 року, частка голосів, які респонденти готові віддати за Зеленського, не змінилася на статистично значущому рівні (у липні-серпні серед усіх опитаних готові були голосувати за нього 31% серед усіх опитаних), але частка тих, хто готовий голосувати за Бойка, зросла статистично значуще (з 15% до 17%).

 
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Додатково: Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 11 по 17 листопада 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.

Соціологи опитали 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Українська правда
Теми: соціологіяЗеленськийвибориПорошенкоБойко


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