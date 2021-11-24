Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разрыв между Порошенко и Зеленским во втором туре уменьшается – социологи

Среда, 24 ноября 2021, 14:35
Разрыв между Порошенко и Зеленским во втором туре уменьшается – социологи

При моделировании второго тура выборов президента действующий глава государства выигрывает у оппонентов Петра Порошенко или Юрия Бойко, в то же время поддержка последних имеет тенденцию к росту.

Источник: результаты опроса социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 11 по 17 ноября

Дословно: "В. Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с П. Порошенко получил бы 26% голосов всех опрошенных или 54% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, П. Порошенко соответственно 22% и 46%".

Детали: Социологи отмечают, что по сравнению с результатами аналогичного опроса, проводившегося в конце июля-начале августа 2021 года, доля голосов, которые респонденты готовы отдать за Зеленского, не изменилась на статистически значимом уровне (в июле-августе среди всех опрошенных готовы были голосовать за него 28% среди всех опрошенных), но доля тех, кто готов голосовать за Порошенко, выросла статистически значимо (с 17% до 22%).

В случае выхода во второй тур Зеленского и Юрия Бойко за действующего президента проголосовали бы 29% всех опрошенных или 66% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Бойко — соответственно 17% и 34%.

Указано, что по сравнению с результатами опроса, проводившегося в июле-августе 2021 года, доля голосов, которые респонденты готовы отдать по Зеленскому, не изменилась на статистически значимом уровне (в июле-августе среди всех опрошенных готовы были голосовать за него 31%. опрошенных), но доля тех, кто готов голосовать за Бойко, выросла статистически значимо (с 15% до 17%).

 
Для увеличения – нажмите на изображение

Дополнительно: Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 11 по 17 ноября 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Социологи опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: социологияЗеленскийвиборыПорошенкоБойко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
социология
Большинство немцев поддерживают вступление Украины в НАТО - опрос
Большинство украинцев имеют родственников или друзей, которые были ранены или погибли в войне с РФ
Почти 80% украинцев хотят закрытых границ и визы с Россией – опрос
Последние новости
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
Все новости...
Реклама: