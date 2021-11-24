Разрыв между Порошенко и Зеленским во втором туре уменьшается – социологи

При моделировании второго тура выборов президента действующий глава государства выигрывает у оппонентов Петра Порошенко или Юрия Бойко, в то же время поддержка последних имеет тенденцию к росту.

Источник: результаты опроса социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 11 по 17 ноября

Дословно: "В. Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с П. Порошенко получил бы 26% голосов всех опрошенных или 54% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, П. Порошенко соответственно 22% и 46%".

Детали: Социологи отмечают, что по сравнению с результатами аналогичного опроса, проводившегося в конце июля-начале августа 2021 года, доля голосов, которые респонденты готовы отдать за Зеленского, не изменилась на статистически значимом уровне (в июле-августе среди всех опрошенных готовы были голосовать за него 28% среди всех опрошенных), но доля тех, кто готов голосовать за Порошенко, выросла статистически значимо (с 17% до 22%).

В случае выхода во второй тур Зеленского и Юрия Бойко за действующего президента проголосовали бы 29% всех опрошенных или 66% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Бойко — соответственно 17% и 34%.

Указано, что по сравнению с результатами опроса, проводившегося в июле-августе 2021 года, доля голосов, которые респонденты готовы отдать по Зеленскому, не изменилась на статистически значимом уровне (в июле-августе среди всех опрошенных готовы были голосовать за него 31%. опрошенных), но доля тех, кто готов голосовать за Бойко, выросла статистически значимо (с 15% до 17%).

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Дополнительно: Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 11 по 17 ноября 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Социологи опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.