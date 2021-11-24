Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британія засудила масове затримання кримських татар в окупованому Росією Криму

Середа, 24 листопада 2021, 14:41
Британія засудила масове затримання кримських татар в окупованому Росією Криму
ФОТО: "КРИМСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"

Британія засудила затримання у Сімферополі понад 30 кримських татар, які вийшли підтримати заарештованого адвоката Едема Семедляєва, та закликала Росію припинити тиск на кримських татар і звільнити політв’язнів.

Як пише "Європейська правда", вдіповідну заяву посольство Британії в Україні оприлюднило 24 листопада.

"Масові затримання Росією кримських татар, зокрема 31 із них затримано вчора, повинні припинитись. Британія закликає Росію припинити свої неприйнятні спроби залякати кримськотатарську спільноту та негайно звільнити всіх українських політв’язнів. Крим - ЦеУкраїна", - заявили у посольстві.

Як повідомляла "Українська правда", ввечері 23 листопада стало відомо про затримання під ізолятором у Сімферополі 31 людей, які приїхали підтримати адвоката Едема Семедляєва, що відбував там адмінарешт. 

Серед затриманих було 10 жінок, у тому числі дівчинка 14 років, та 4 кореспонденти. Їх протримали у поліції до ранку. Неповнолітню дівчину вранці відпустили під розписку, багато людей станом на ранок ще залишались у відділку. 

Адвоката українських політв’язнів Едема Семедляєва суд окупаційної російської влади 12 листопада заарештував на 12 діб та оштрафував нібито за непокору правоохоронцям.

Теми: Велика БританіяКримкримські татари
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Велика Британія
Міністр оборони Британії Воллес думає залишити посаду – ЗМІ
Воллес пояснив свої слова про "вдячність України" і зібрав сотні коментарів подяки
Пристайко пояснив свій коментар щодо "сарказму" Зеленського
Останні новини
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
Усі новини...
Реклама: