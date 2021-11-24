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В окупованому Криму затримали 3 десятки людей: зустрічали адвоката біля ізолятора

Середа, 24 листопада 2021, 10:29
В окупованому Криму затримали 3 десятки людей: зустрічали адвоката біля ізолятора
ФОТО:  "КРИМСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"

В окупованому Криму затримали 31 особу, яка приїхала під ізолятор тимчасового тримання, де відбував 12 діб адмінарешту адвокат Едем Семедляєв, серед затриманих – жінки та неповнолітня.

Джерело: "Кримська солідарність" у Facebook

Дослівно "Кримська солідарність": "Під будівлею ІТТ у Сімферополі затримали 31 особу. Серед них є жінки". 

 
Фото:  "Кримська солідарність"

Деталі: Затримання відбулися ввечері 23 листопада. Серед затриманих було 10 жінок (багато з них – дружини політв'язнів-кримських татар – ред.), у тому числі дівчинка 14 років, та 4 кореспонденти. 

 
Фото:  "Кримська солідарність"

Усіх затриманих активістів відвезли до різних відділів поліції – №1 "Залізничного", №2 "Київського" та №3 "Центрального". 

 
Фото:  "Кримська солідарність"

Їх протримали у поліції до ранку. Зокрема, вранці під розписку дідусеві відпустили 14-річну Мер'єм Куламетову, її мати залишилася у відділку.

Багато затриманих станом на ранок 24 листопада все ще перебувають у поліції. Там на них складають адміністративні протоколи.

Передісторія: 

  • 12 листопада підконтрольний Росії суд окупантів у Криму незаконно арештував на 12 діб та оштрафував нібито за непокору поліції адвоката українських політв'язнів Едема Семедляєва.

Українська правда
Теми: Кримокупаціякримські татариправа людини
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