В окупованому Криму затримали 3 десятки людей: зустрічали адвоката біля ізолятора

В окупованому Криму затримали 31 особу, яка приїхала під ізолятор тимчасового тримання, де відбував 12 діб адмінарешту адвокат Едем Семедляєв, серед затриманих – жінки та неповнолітня.

Джерело: "Кримська солідарність" у Facebook

Дослівно "Кримська солідарність": "Під будівлею ІТТ у Сімферополі затримали 31 особу. Серед них є жінки".

Фото: "Кримська солідарність"

Деталі: Затримання відбулися ввечері 23 листопада. Серед затриманих було 10 жінок (багато з них – дружини політв'язнів-кримських татар – ред.), у тому числі дівчинка 14 років, та 4 кореспонденти.

Фото: "Кримська солідарність"

Усіх затриманих активістів відвезли до різних відділів поліції – №1 "Залізничного", №2 "Київського" та №3 "Центрального".

Фото: "Кримська солідарність"

Їх протримали у поліції до ранку. Зокрема, вранці під розписку дідусеві відпустили 14-річну Мер'єм Куламетову, її мати залишилася у відділку.

Багато затриманих станом на ранок 24 листопада все ще перебувають у поліції. Там на них складають адміністративні протоколи.

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