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Синоптики розповіли, яка погода буде у грудні

Середа, 24 листопада 2021, 14:45
Синоптики розповіли, яка погода буде у грудні
Фото pixabay.com

У грудні очікується прохолодна погода з середньою місячною температурою від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла, опади прогнозуються у межах кліматичної норми.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно Укргідрометцентр: "Середня місячна температура повітря у грудні передбачається від 4° морозу до 3° тепла, що близько до норми".

Деталі: Місячна кількість опадів очікується 33-78 мм, в гірських районах місцями 81-105 мм. Це також у межах норми (у північно-східній частині дещо менше за норму).

Загалом, за даними синоптиків, середня місячна температура повітря у грудні складає 1-5° морозу, на Закарпатті та півдні країни місцями 0-2° тепла, в Криму до 6° тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря – 24-32° морозу, у східних, північно-східних та Чернівецькій областях місцями 33-35° морозу, на Прикарпатті до 38° морозу, на Закарпатті та півдні країни місцями 17-23° морозу, на півдні Криму 10-19° морозу.

Абсолютний максимум температури повітря – 10-18° тепла, на Прикарпатті та півдні країни до +20°, на півдні Криму до +25°.

Середня місячна кількість опадів складає 30-66 мм, на Закарпатті, в Карпатах та гірських районах Криму 76-139 мм.

На більшій частині території України утворюється сніговий покрив, лише у південній частині не кожного року.

У грудні часто буває сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, а під час відлиг – тумани та ожеледь.

Українська правда

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Теми: погода
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