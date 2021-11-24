Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Синоптики розповіли, яка погода буде у грудні

Середа, 24 листопада 2021, 15:45
Фото pixabay.com

У грудні очікується прохолодна погода з середньою місячною температурою від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла, опади прогнозуються у межах кліматичної норми.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно Укргідрометцентр: "Середня місячна температура повітря у грудні передбачається від 4° морозу до 3° тепла, що близько до норми".

Деталі: Місячна кількість опадів очікується 33-78 мм, в гірських районах місцями 81-105 мм. Це також у межах норми (у північно-східній частині дещо менше за норму).

Загалом, за даними синоптиків, середня місячна температура повітря у грудні складає 1-5° морозу, на Закарпатті та півдні країни місцями 0-2° тепла, в Криму до 6° тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря – 24-32° морозу, у східних, північно-східних та Чернівецькій областях місцями 33-35° морозу, на Прикарпатті до 38° морозу, на Закарпатті та півдні країни місцями 17-23° морозу, на півдні Криму 10-19° морозу.

Абсолютний максимум температури повітря – 10-18° тепла, на Прикарпатті та півдні країни до +20°, на півдні Криму до +25°.

Середня місячна кількість опадів складає 30-66 мм, на Закарпатті, в Карпатах та гірських районах Криму 76-139 мм.

На більшій частині території України утворюється сніговий покрив, лише у південній частині не кожного року.

У грудні часто буває сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, а під час відлиг – тумани та ожеледь.

Українська правда
Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден планує зателефонувати Зеленському й Путіну 

Чиновник з Білого дому зателефонував Єрмаку стосовно російських військ на кордоні 

ФОТО, ВІДЕОУ Києві праворадикали розгромили відомий бар, побивши охоронців

Новини 26 листопада: пресмарафон Зеленського, розрахунки МВФ

У нового штаму коронавірусу з Африки вищий ризик повторного зараження – ВООЗ

У Buzzfeed News розповіли, хто планував державний переворот в Україні

Усі новини...
погода
Українцям обіцяють вітряну погоду, а надалі потепліє
Туман, ожеледиця, вітер, а на вихідні дощі й сніг – прогноз на тиждень
За вечір на засніжених дорогах Києва сталося 25 аварій
Останні новини
06:00
Латвія встановила 37-кілометровий паркан на кордоні з Білоруссю
04:59
Німеччина вдруге очолила світовий рейтинг захворюваності на COVID-19
03:58
В Нідерландах у прибулих з ПАР пасажирів виявили десяток випадків COVID
02:45
У Мексиці автобус врізався в будинок, 19 загиблих
01:44
Нідерланди посилили локдаун
00:45
ЗМІ: СОТ скасувала першу за чотири роки зустріч через новий COVID-штам
23:52
На Дніпропетровщині смертельна ДТП: загинула матір з дитиною
23:19
Байден планує зателефонувати Зеленському й Путіну 
22:41
Чиновник з Білого дому зателефонував Єрмаку стосовно російських військ на кордоні 
22:16
Ляшко розповів, коли дозволять робити третю дозу вакцини проти COVID-19
Усі новини...