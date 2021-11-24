Синоптики рассказали, какая погода будет в декабре

В декабре ожидается холодная погода со средней месячной температурой от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла, осадки прогнозируются в пределах климатической нормы.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно Укргидрометцентр: "Средняя месячная температура воздуха в декабре ожидается от 4° мороза до 3° тепла, что близко к норме".

Детали: Месячное количество осадков ожидается 33-78 мм, в горных районах местами 81-105 мм. Это также в пределах нормы (в северо-восточной части немного меньше нормы).

В общем, по данным синоптиков, средняя месячная температура воздуха в декабре составляет 1-5° мороза, на Закарпатье и юге страны местами 0-2° тепла, в Крыму до 6° тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха – 24-32° мороза, в восточных, северо-восточных и Черновицкой областях местами 33-35° мороза, на Прикарпатье до 38° мороза, на Закарпатье и юге страны местами 17-23° мороза, на юге Крыма 10-19° мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха – 10-18° тепла, на Прикарпатье и юге страны до +20°, на юге Крыма до +25°.

Среднее месячное количество осадков составляет 30-66 мм, на Закарпатье, в Карпатах и ​​горных районах Крыма 76-139 мм.

На большей части территории Украины образуется снежный покров, только в южной части не каждый год.

В декабре часто бывает сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, а во время оттепелей – туман и гололед.