У Польщі зафіксували найвищий з квітня приріст заражень коронавірусом: понад 28 тисяч

У Польщі 24 листопада повідомили про понад 28 380 нових хворих на коронавірус, що є найбільшим показником осінньої хвилі епідемії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Перед цим останній раз подібні показники реєстрували на початку квітня 2021 року, коли спадала весняна хвиля. На її піку в окремі дні показники перевищували 35 тисяч хворих. Нагадаємо, населення країни - близько 38 млн.

Найбільше нових заражень, понад 5 тисяч, припадає на Мазовецьке воєводство, понад 3000 - на Сілезьке і більше 2 тисяч - на Великопольське, Нижньосілезьке та Малопольське воєводства.

Померли за останню добу 460 коронахворих. З них 118 людей не мали інших супутніх захворювань.

У лікарнях перебувають 18 707 хворих, з них 1613 потребують кисню. Рівно тиждень тому ці показники складил 15 316 і 1326 відповідно.

Заступник міністра охорони здоров’я Вальдемар Краска зазначив, що країна, схоже, наближається до піку цієї хвилі епідемії. "Зростання кількості заражень від тижня від тижня вже сповільнилось. За нашими спостереженнями, ми вже наближаємось до піку четвертої хвилі", - сказав він.

У Польщі на цей час повністю вакциновані від коронавірусу близько 53% населення. Це нижчий показник, ніж середній у ЄС (65,7%).