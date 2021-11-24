В Польше зафиксировали максимальное с апреля число заражений коронавирусом: более 28 тысяч

В Польше 24 ноября сообщили о более 28 380 новых больных коронавирусом, что является наибольшим показателем осенней волны эпидемии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Перед этим последний раз подобные показатели регистрировали в начале апреля 2021, когда спадала весенняя волна. На её пике в отдельные дни показатели превышали 35 тысяч больных. Напомним, население страны – около 38 млн.

Больше всего новых заражений, более 5 тысяч, приходится на Мазовецкое воеводство, более 3000 - на Силезское и более 2 тысяч - на Великопольское, Нижнесилезское и Малопольское воеводства.

Умерли за последние сутки 460 пациентов с коронавирусом. Из них 118 человек не имели других сопутствующих заболеваний.

В больницах находятся 18 707 больных, из них 1613 нуждаются в кислороде. Ровно неделю назад эти показатели составили 15 316 и 1326 соответственно.

Заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска отметил, что страна, похоже, приближается к пику этой волны эпидемии. "Рост количества заражений от недели от недели уже замедлился. Исходя из наших наблюдений, мы уже приближаемся к пику четвертой волны", - сказал он.

В Польше полностью вакцинированы от коронавируса около 53% населения. Это более низкий показатель, чем средний в ЕС (65,7%).