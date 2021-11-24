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Кабмін погодив зняття санкцій із двох ексдепутатів Верховної Ради Криму

Середа, 24 листопада 2021, 16:19
Верховна Рада Криму. фото з Вікіпедії

Кабінет міністрів погодив виключення двох колишніх депутатів 6 скликання Верховної Ради Криму з санкційного переліку.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Відповідне рішення уряд ухвалив 24 листопада.

Рішення представив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Згідно з ним, із санкційного переліку, який набув чинності 15 листопада 2021 року, виключили Сергія Зайця та Сергія Вергеля.

Скликання, в якому вони працювали, підтримало проведення так званого "референдуму" в Криму під час окупації півострова Росією в 2014 році.

Згідно з пояснювальною запискою, рішення спрямоване на виконання ухвал Шостого апеляційного суду Києва від червня 2021 року. Наразі обидві справи слухаються в касації.

Відтак зняття санкцій має розглянути Рада національної безпеки і оборони.

Теми: санкціїКабінет міністрівКрим


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