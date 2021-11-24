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Кабмин согласовал снятие санкций с двух экс-депутатов Верховной Рады Крыма

Среда, 24 ноября 2021, 15:19
Кабмин согласовал снятие санкций с двух экс-депутатов Верховной Рады Крыма
Верховный Совет Крыма. фото из Википедии

Кабинет министров согласовал исключение двух бывших депутатов 6-го созыва Верховной Рады Крыма из санкционного перечня.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Соответствующее решение правительство приняло 24 ноября.

Решение представил министр Кабинета Министров Олег Немчинов. Согласно ему, из санкционного перечня, который вступил в силу 15 ноября 2021 года, исключили Сергея Зайца и Сергея Вергеля.

Созыв, в котором они работали, поддержал проведение так называемого "референдума" в Крыму во время оккупации полуострова Россией в 2014 году.

Согласно пояснительной записке, решение направлено на выполнение определений Шестого апелляционного суда Киева от июня 2021 года. Оба дела слушаются в кассации.

Следовательно, снятие санкций должен рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны.

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Темы: санкцииКабинет министровКрым
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