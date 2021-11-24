Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Новий німецький уряд готовий підтримувати рух України до членства в ЄС

Середа, 24 листопада 2021, 16:57
фото: міноборони

Коаліційна угода нового уряду Німеччини містить пункт, в якому вказана готовність підтримувати рух України до членства в Європейському Союзі.

Текст угоди є в розпорядженні "Європейської правди".

"Ми працюватимемо спільно з ЄС та його державами-членами над подальшим розвитком "Східного партнерства". Такі держави, як Україна, Молдова і Грузія, котрі прагнуть членства в ЄС, повинні отримати змогу наближатися (до цього) шляхом послідовних реформ у сфері верховенства права та ринкової економіки", - йдеться у тексті угоди.

Також зазначається що німецький уряд продовжуватимемо допомагати Україні у відновленні повної територіальної цілісності та суверенітету.

"Ми прагнемо поглибити енергетичне партнерство з Україною, маючи великі амбіції у сферах відновлюваної енергії, виробництва "зеленого" водню, енергоефективності та скорочення викидів CO2", - йдеться у документі.

Партії-учасниці уряду Німеччини на чолі з соціал-демократом Олафом Шольцом домовились про розподіл посад у кабінеті міністрів, за яким зовнішньополітичне відомство очолить співлідерка "Зелених" Анналена Бербок

Соціал-демократи, які набрали найбільше голосів на виборах, а також "Зелені" та вільні демократи завершили перемовини про коаліційну угоду та презентують її у середу.

Більше про політичний шлях і погляди Бербок читайте у статті: Життя після Меркель: хто така Анналена Бербок і якою буде "зелена" влада Німеччини

Теми: НімеччинаУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоЗеленський: Є інформація про підготовку держперевороту, Ахметова втягують у війну

"Переламали": Зеленський призначив двох суддів КС

Скандал у хокеї: 7 клубів вирішили організувати нову лігу

МОЗ: Уже 34% дорослих українців повністю щеплені проти Covid

Головні новини четверга і ночі: обшуки у справі Шефіра, вибух на шахті в Росії

52 людини загинули на шахті в Росії

Усі новини...
Німеччина
Новий уряд Німеччини: партії поділили портфелі, МЗС очолить співлідерка "Зелених" - ЗМІ
У Німеччині три партії готові презентувати коаліційну угоду
Німеччина оновила максимум заражень: майже 67 тисяч нових інфекцій
Останні новини
12:53
Зеленський після розмов з Меркель та Мішелем анонсував контакт Єрмака з Кремлем
12:46
відеоЗеленський про ексглаву розвідки Бурбу: Авантюрист і дріб’язкова людина
12:34
Білорусь: ЄС покарає за "міграційний шантаж" 28 осіб та організацій - ЗМІ
12:24
70 тисяч дітей в Україні отримали щеплення проти COVID-19 – Радуцький
12:24
відеоЗеленський: Є інформація про підготовку держперевороту, Ахметова втягують у війну
12:23
У Польщі мігранти в центрі для іноземців влаштували бунт
12:18
"Переламали": Зеленський призначив двох суддів КС
12:17
Mastercard оголосила про зниження ставок інтерчейндж в Україні
11:57
Водій вантажівки, яка розчавила таксі, був напідпитку - поліція
11:57
Податкову міліцію ліквідовано, Фіскальна служба – у процесі
Усі новини...