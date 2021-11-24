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Новое немецкое правительство готово поддерживать движение Украины к членству в ЕС

Среда, 24 ноября 2021, 16:57
фото: минобороны

Коалиционное соглашение нового правительства Германии содержит пункт, где указана готовность поддерживать движение Украины к членству в Европейском Союзе.

Текст соглашения есть в распоряжении "Европейской правды".

"Мы будем работать совместно с ЕС и его государствами-членами над дальнейшим развитием "Восточного партнерства". Такие государства, как Украина, Молдова и Грузия, стремящиеся к членству в ЕС, должны получить возможность приближаться (к этому) путем последовательных реформ в сфере верховенства права и рыночной экономики", - говорится в тексте соглашения.

Также отмечается, что немецкое правительство будет продолжать помогать Украине в восстановлении полной территориальной целостности и суверенитета.

"Мы стремимся углубить энергетическое партнерство с Украиной, имея большие амбиции в сфере возобновляемой энергии, производства зеленого водорода, энергоэффективности и сокращения выбросов CO2", - говорится в документе.

Партии-участницы правительства Германии во главе с социал-демократом Олафом Шольцем договорились о разделе должностей в кабинете министров, по которому внешнеполитическое ведомство возглавит сопредседатель "Зеленых" Анналена Бербок.

Социал-демократы, набравшие больше всего голосов на выборах, а также "Зеленые" и свободные демократы завершили переговоры о коалиционном соглашении и презентуют его в среду.

Больше о политическом пути и взглядах Бербок читайте в статье: Жизнь после Меркель: кто такая Анналена Бербок и какой будет "зеленая" власть Германии

Темы: ГерманияУкраина
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