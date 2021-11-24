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Нардепа, який порушив правила руху у Харкові, оштрафували на 340 гривень

Середа, 24 листопада 2021, 17:10
Нардепа, який порушив правила руху у Харкові, оштрафували на 340 гривень
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Народного депутата Олександра Куницького, який за кермом Porsche Panamera порушив правила дорожнього руху у Харкові, оштрафували на 340 гривень.

Джерело: речник патрульної поліції Харківщини Дмитро Гайдук, "Суспільне"

Пряма мова: "Щоб притягнути до відповідальності особу, патрульний поліцейський повинен провести розгляд справи про адміністративне правопорушення і встановити всі обставини та винуватість особи.

Водій на момент зупинки транспортного засобу попросив про перенесення (розгляду), бо хотів скористатися юридичною допомогою — така процедура є, її застосовують поліцейські відповідно до закону".

Деталі: Куницькому винесли постанову 23 листопада і наклали штраф за ч.1 ст.122 Кодексу про адмінпорушення за порушення вимогу дорожного знаку 5.16 (напрямки руху по смугах).

Справу розглянули без представника нардепа, тому що той не з'явився. 

За ч.1 ст.122 КУпАП передбачено штраф у сумі 340 гривень, який водій має сплатити протягом 15 діб. У водія також є 10 діб на оскарження постанови з моменту отримання її копії.

Передісторія: 

  • 22 листопада Куницького зупинили на вулиці Сумській у Харкові перед виїзним засіданням комітету Ради з питань правоохоронної діяльності, де обговорювали питання безпеки руху.
  • Постанову про порушення не склали на місці, бо нардеп поспішав і попросив відкласти розгляд до вечора. Увечері замість Куницького в поліцію прийшов його адвокат, який попросив перенести розгляд справи — через зайнятість в інших справах.
  • Через порушення нардепа начальник СБУ в Харківській області Роман Дудін запропонував виключити Куницького з парламентського комітету.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДТПдорогиХарківВерховна Рада
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