Нардепа, який порушив правила руху у Харкові, оштрафували на 340 гривень

Народного депутата Олександра Куницького, який за кермом Porsche Panamera порушив правила дорожнього руху у Харкові, оштрафували на 340 гривень.

Джерело: речник патрульної поліції Харківщини Дмитро Гайдук, "Суспільне"

Пряма мова: "Щоб притягнути до відповідальності особу, патрульний поліцейський повинен провести розгляд справи про адміністративне правопорушення і встановити всі обставини та винуватість особи.

Водій на момент зупинки транспортного засобу попросив про перенесення (розгляду), бо хотів скористатися юридичною допомогою — така процедура є, її застосовують поліцейські відповідно до закону".

Деталі: Куницькому винесли постанову 23 листопада і наклали штраф за ч.1 ст.122 Кодексу про адмінпорушення за порушення вимогу дорожного знаку 5.16 (напрямки руху по смугах).

Справу розглянули без представника нардепа, тому що той не з'явився.

За ч.1 ст.122 КУпАП передбачено штраф у сумі 340 гривень, який водій має сплатити протягом 15 діб. У водія також є 10 діб на оскарження постанови з моменту отримання її копії.

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