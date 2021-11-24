Нардеп, нарушивший правила движения в Харькове, был оштрафован на 340 гривен
Народный депутат Александр Куницкий, который за рулем Porsche Panamera нарушил правила дорожного движения в Харькове, был оштрафован на 340 гривен.
Источник: спикер патрульной полиции Харьковщины Дмитрий Гайдук, "Суспільне"
Прямая речь: "Чтобы привлечь к ответственности человека, патрульный полицейский должен провести рассмотрение дела об административном правонарушении и установить все обстоятельства и виновность лица.
Водитель на момент остановки транспортного средства попросил о переносе (разбирательства), потому что хотел воспользоваться юридической помощью — такая процедура есть, ее применяют полицейские в соответствии с законом".
Детали: Куницкому вынесли постановление 23 ноября и наложили штраф по ч.1 ст. 122 Кодекса об админнарушении за нарушение требования дорожного знака 5.16 (направления движения по полосам).
Дело было рассмотрено без представителя нардепа, потому что тот не явился.
По ч.1 ст.122 КУоАП предусмотрен штраф в сумме 340 гривен, который водитель должен уплатить в течение 15 суток. У водителя также есть 10 суток на обжалование постановления с момента получения копии.
Предыстория:
- 22 ноября Куницкого остановили патрульные на улице Сумской в Харькове перед выездным заседанием комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, где обсуждали вопросы безопасности движения.
- Постановление о нарушении не составили на месте, потому что нардеп спешил и попросил отложить разбирательство до вечера. Вечером вместо Куницкого в полицию пришел его адвокат, который попросил перенести рассмотрение дела из-за занятости по другим делам.
- Из-за нарушения нардепа начальник СБУ в Харьковской области Роман Дудин предложил исключить Куницкого из парламентского комитета.