ВООЗ радить країнам подумати про обов’язкову вакцинацію проти COVID-19

У керівництві Всесвітньої організації охорони здоров’я вважають, що уряди країн світу повинні розглянути можливе запровадження обов’язкової вакцинації проти COVID-19 для своїх громадян.

Джерело: коментар директора Європейського бюро ВООЗ Роба Батлера журналістам, видання the Guardian

Пряма мова: "Зараз на часі провести виважені дебати стосовно обов'язкової вакцинації. Я гадаю, що обов'язкова вакцинація може збільшити кількість щеплень, але не завжди це вдається. Є приклади в історії, коли обов'язкова вакцинація призводила до втрати суспільної довіри та інклюзивності.

Це дуже чутливе питання. Але ми (ВООЗ – ред.) вважаємо, що зараз дуже доречно порушити цю дискусію, як з точки зору свободи окремої людини, так і переваг для безпеки цілого населення".

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