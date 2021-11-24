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ВООЗ радить країнам подумати про обов’язкову вакцинацію проти COVID-19

Середа, 24 листопада 2021, 17:12
ВООЗ радить країнам подумати про обов’язкову вакцинацію проти COVID-19
Фото: Getty Images

У керівництві Всесвітньої організації охорони здоров’я вважають, що уряди країн світу повинні розглянути можливе запровадження обов’язкової вакцинації проти COVID-19 для своїх громадян.

Джерело: коментар директора Європейського бюро ВООЗ Роба Батлера журналістам, видання the Guardian

Пряма мова: "Зараз на часі провести виважені дебати стосовно обов'язкової вакцинації. Я гадаю, що обов'язкова вакцинація може збільшити кількість щеплень, але не завжди це вдається. Є приклади в історії, коли обов'язкова вакцинація призводила до втрати суспільної довіри та інклюзивності.

Це дуже чутливе питання. Але ми (ВООЗ – ред.) вважаємо, що зараз дуже доречно порушити цю дискусію, як з точки зору свободи окремої людини, так і переваг для безпеки цілого населення".

Передісторія:

  • 23 листопада ВООЗ оприлюднила розрахунки, що до кінця березня 2022 року кількість загиблих від коронавірусу може сягнути позначки в 2,2 мільйонів.
  • Уряд Австрії, першим у Європі, вирішив зробити вакцинацію проти коронавірусу обов’язковою для всіх груп населення з лютого 2022 року.
  • Військовослужбовці німецьких збройних сил також мусять пройти обов’язкове щеплення проти COVID-19.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусВООЗвакцинаціяЄвропа
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