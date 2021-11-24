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ВОЗ советует странам подумать над обязательной вакцинацией против COVID-19

Среда, 24 ноября 2021, 18:12
Фото: Getty Images

В руководстве Всемирной организации здравоохранения считают, что правительства стран мира должны рассмотреть возможность введения обязательной вакцинации против COVID-19 для своих граждан.

Источник: комментарий директора Европейского бюро ВОЗ Роба Батлера, the Guardian

Прямая речь: "Сейчас пора провести взвешенные дебаты относительно обязательной вакцинации. Я думаю, что обязательная вакцинация может увеличить количество прививок, но не всегда это удается. Есть примеры в истории, когда обязательная вакцинация приводила к потере общественного доверия и инклюзивности.

Это очень чувствительный вопрос. Но мы (ВОЗ – ред.) считаем, что сейчас очень уместно начать эту дискуссию: как с точки зрения свободы отдельного человека, так и преимуществ для безопасности целого населения".

Предыстория: 

  • 23 ноября ВОЗ опубликовала расчеты, что к концу марта 2022 года количество погибших от коронавируса может достичь отметки в 2,2 миллиона.
  • Правительство Австрии, первым в Европе, решило сделать вакцинацию против коронавируса обязательной для всех групп населения с февраля 2022 года.
  • Военнослужащие немецких вооруженных сил также должны получить обязательную прививку против COVID-19.

Темы: коронавирусВОЗвакцинацияЕвропа
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