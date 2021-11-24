ВОЗ советует странам подумать над обязательной вакцинацией против COVID-19

В руководстве Всемирной организации здравоохранения считают, что правительства стран мира должны рассмотреть возможность введения обязательной вакцинации против COVID-19 для своих граждан.

Источник: комментарий директора Европейского бюро ВОЗ Роба Батлера, the Guardian

Прямая речь: "Сейчас пора провести взвешенные дебаты относительно обязательной вакцинации. Я думаю, что обязательная вакцинация может увеличить количество прививок, но не всегда это удается. Есть примеры в истории, когда обязательная вакцинация приводила к потере общественного доверия и инклюзивности.

Это очень чувствительный вопрос. Но мы (ВОЗ – ред.) считаем, что сейчас очень уместно начать эту дискуссию: как с точки зрения свободы отдельного человека, так и преимуществ для безопасности целого населения".

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