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Новий уряд Німеччини вказав на відповідальність Росії, а не України, за виконання Мінських угод

Середа, 24 листопада 2021, 18:33

У коаліційній угоді нового уряду Німеччини лише один раз згадується ситуація на Донбасі, а також Мінські угоди.

Про це йдеться у відео на Youtube-каналі "Європейської правдиПерші рішення влади Німеччини про Донбас та рух України до ЄС.

"Ми вимагаємо негайного припинення спроб дестабілізації України, насильства на сході України та незаконної анексії Криму. Шлях до мирного врегулювання конфлікту на сході України та зняття відповідних санкцій залежить від повного виконання Мінських угод. Ми за вирішення заморожених конфліктів у регіоні", - йдеться у документі.

Цей пункт належить до одного з блоків зовнішньої політики, присвяченого Росії.

Слід зазначити, що у коаліційній угоді уряду Ангели Меркель, підписаній у 2017 році, Мінські угоди згадувалися п'ять разів, при цьому вказувалося, що "і Росія, і Україна мають виконати свої зобов'язання щодо Мінських домовленостей".

Нова коаліція фактично робить заклик лише до Росії виконувати Мінські угоди, чого вона послідовно уникає, заявляючи, що не є "стороною конфлікту". Україна виконує свої зобов'язання за Мінськими угодами.

Нагадаємо, коаліційна угода нового уряду Німеччини містить пункт, в якому вказана готовність підтримувати рух України до членства в Європейському Союзі.

Теми: НімеччинаМінські угодиРосія
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