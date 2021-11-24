Новое правительство Германии указало на ответственность России, а не Украины, за выполнение "Минска"

В коалиционном соглашении нового правительства Германии только однажды упоминается ситуация на Донбассе, а также Минские соглашения.

Об этом говорится в видео на Youtube-канале "Европейской правды" Первые решения властей Германии о Донбассе и движении Украины в ЕС.

"Мы требуем немедленного прекращения попыток дестабилизации Украины, насилия на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма. Путь к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и снятию соответствующих санкций зависит от полного выполнения Минских соглашений. Мы за разрешение замороженных конфликтов в регионе", - говорится в документе.

Этот пункт относится к одному из блоков внешней политики, посвященному России.

Следует отметить, что в коалиционном соглашении правительства Ангелы Меркель, подписанном в 2017 году, Минские соглашения упоминались пять раз, при этом указывалось, что "и Россия, и Украина должны выполнить свои обязательства по Минским договоренностям".

Новая коалиция фактически призывает только Россию выполнять Минские соглашения, чего она последовательно избегает, заявляя, что не является "стороной конфликта". Украина выполняет свои обязательства по Минскому соглашению.

Напомним, коалиционное соглашение нового правительства Германии содержит пункт, в котором указана готовность поддерживать движение Украины к членству в Европейском Союзе.