Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Новое правительство Германии указало на ответственность России, а не Украины, за выполнение "Минска"

Среда, 24 ноября 2021, 19:33

В коалиционном соглашении нового правительства Германии только однажды упоминается ситуация на Донбассе, а также Минские соглашения.

Об этом говорится в видео на Youtube-канале "Европейской правдыПервые решения властей Германии о Донбассе и движении Украины в ЕС.

"Мы требуем немедленного прекращения попыток дестабилизации Украины, насилия на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма. Путь к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и снятию соответствующих санкций зависит от полного выполнения Минских соглашений. Мы за разрешение замороженных конфликтов в регионе", - говорится в документе.

Этот пункт относится к одному из блоков внешней политики, посвященному России.

Следует отметить, что в коалиционном соглашении правительства Ангелы Меркель, подписанном в 2017 году, Минские соглашения упоминались пять раз, при этом указывалось, что "и Россия, и Украина должны выполнить свои обязательства по Минским договоренностям".

Новая коалиция фактически призывает только Россию выполнять Минские соглашения, чего она последовательно избегает, заявляя, что не является "стороной конфликта". Украина выполняет свои обязательства по Минскому соглашению.

Напомним, коалиционное соглашение нового правительства Германии содержит пункт, в котором указана готовность поддерживать движение Украины к членству в Европейском Союзе.

Темы: ГерманияМинские соглашенияРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

52 человека погибли на шахте в России

ГБР планирует допросить Ермака о спецоперации по задержанию "вагнеровцев"

Разведчикам, причастным к операции с вагнеровцами, аннулировали загранпаспорта

В Офисе президента объявили список СМИ, приглашенных на пресс-марафон Зеленского

Монастырский о вертолете для юбилея Ермака: Это обычная практика, согласно протоколам

Новости 25 ноября: дело о покушении на Шефира, Ukrainian national airlines

Все новости...
Германия
Новое немецкое правительство готово поддерживать движение Украины к членству в ЕС
Новое правительство Германии: партии поделили портфели, МИД возглавит сопредседатель "Зеленых" - СМИ
В Германии три партии готовы представить коалиционное соглашение
Последние новости
06:45
Мощные ливни накрыли Шри-Ланку, 14 погибших
05:42
52 человека погибли на шахте в России
05:06
COVID в мире: В Германии обнаружили больше новых случаев
04:05
ВОЗ созывает экстренное совещание насчет обнаруженного в ЮАР COVID-варианта
03:05
Джонсон предложил Макрону 5 шагов, чтобы предотвратить смерти мигрантов
02:00
Британия приостановила рейсы из Африки из-за нового варианта COVID-19
00:47
Данилов: Угрозы вторжения РФ пока нет
00:28
ГБР планирует допросить Ермака о спецоперации по задержанию "вагнеровцев"
23:59
В Португалии усиливают карантин: пассажиры самолетов должны предоставить негативный тест
23:50
Главное из зарубежья: новые правила въезда в ЕС, вакцина для детей, изменения в Германии
Все новости...