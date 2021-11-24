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Байден вшанував пам’ять жертв Голодомору й запевнив у підтримці України

Середа, 24 листопада 2021, 21:15
Пам'ятник жертвам Голодомору в Києві. Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден вшанував пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років та запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

Джерело: заява президента на сайті Білого дому 

Пряма мова: "Український народ подолав жах Голодомору, засвідчивши свій дух і нескорність, і зрештою створив вільну й демократичну державу. Вшановуючи пам’ять про страждання жертв Голодомору, Сполучені Штати також запевняють, що віддані народові України та підтримують суверенітет і територіальну цілісність України".

Деталі: У своїй заяві Байден нагадав, що Голодомор був свідомою політикою радянського режиму, скерованого проти українців.

Нагадаємо: 2018 року нижня палата Конгресу США офіційно визнала Голодомор 1923-1933 років спланованим геноцидом українського народу.

Українська правда
Теми: голодоморСШАБайден


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