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Байден почтил память жертв Голодомора и заверил Украину в поддержке США

Среда, 24 ноября 2021, 20:15
Байден почтил память жертв Голодомора и заверил Украину в поддержке США
Памятник жертвам Голодомора в Киеве. Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов и заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Источник: заявление президента на сайте Белого дома

Прямая речь: "Украинский народ преодолел ужас Голодомора и засвидетельствовал свой дух и нескоримость, и в конце концов создал свободное и демократическое государство. Почитая память о страданиях жертв Голодомора, Соединенные Штаты также уверяют, что преданы народу Украины и поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины".

Детали: В своем заявлении Байден напомнил, что Голодомор был целенаправленной политикой советского режима, направленного против украинцев.

Напомним: В 2018 году нижняя палата Конгресса США официально признала Голодомор 1923-1933 годов спланированным геноцидом украинского народа.

Украинская правда

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Темы: голодоморСШАБайден
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