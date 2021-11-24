Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Байден почтил память жертв Голодомора и заверил Украину в поддержке США

Среда, 24 ноября 2021, 21:15
Памятник жертвам Голодомора в Киеве. Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов и заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Источник: заявление президента на сайте Белого дома

Прямая речь: "Украинский народ преодолел ужас Голодомора и засвидетельствовал свой дух и нескоримость, и в конце концов создал свободное и демократическое государство. Почитая память о страданиях жертв Голодомора, Соединенные Штаты также уверяют, что преданы народу Украины и поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины".

Детали: В своем заявлении Байден напомнил, что Голодомор был целенаправленной политикой советского режима, направленного против украинцев.

Напомним: В 2018 году нижняя палата Конгресса США официально признала Голодомор 1923-1933 годов спланированным геноцидом украинского народа.

Украинская правда
Темы: голодоморСШАБайден
powered by lun.ua
Главное сегодня

Разведчикам, причастным к операции с вагнеровцами, аннулировали загранпаспорта

В Офисе президента объявили список СМИ, приглашенных на пресс-марафон Зеленского

Монастырский о вертолете для юбилея Ермака: Это обычная практика, согласно протоколам

Новости 25 ноября: дело о покушении на Шефира, Ukrainian national airlines

ОБНОВЛЕНО, ФОТО, ВИДЕОПод Харьковом произошло масштабное ДТП: трое погибших, пятеро раненых

Россия перебрасывает войска в оккупированный Крым – разведчики Janes

Все новости...
голодомор
Техас признал Голодомор геноцидом
Посол Украины разочарован Бундестагом: легкомысленны с Голодомором
В Киеве почтили память жертв Голодомора
Последние новости
00:28
ГБР планирует допросить Ермака о спецоперации по задержанию "вагнеровцев"
23:59
В Португалии усиливают карантин: пассажиры самолетов должны предоставить негативный тест
23:50
Главное из зарубежья: новые правила въезда в ЕС, вакцина для детей, изменения в Германии
23:02
Разведчикам, причастным к операции с вагнеровцами, аннулировали загранпаспорта
23:02
В Офисе президента объявили список СМИ, приглашенных на пресс-марафон Зеленского
22:45
Во Львове задержали вандалов, которые написали "За Степана Бендер" на могиле поляков
22:20
Чехия: Земан срочно возвращается в больницу – назначение нового премьера отменено
22:04
Монастырский о вертолете для юбилея Ермака: Это обычная практика, согласно протоколам
22:00
Новости экономики: Национальные авиалинии Украины, разделение "Укрнафты"
21:38
Россия ведет себя, как СССР перед войной с Финляндией – Украина в ОБСЕ
Все новости...