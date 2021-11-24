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Прем’єрка Естонії закликала запобігти подальшій російській агресії проти України

Середа, 24 листопада 2021, 21:29

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що союзники мають зробити все можливе, щоб запобігти подальшій ескалації на східному кордоні України.

Про це вона заявила у Парижі під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначається, Каллас і Макрон спільно заявили, що уважно стежать за військовими маневрами Росії біля кордону з Україною.

"На даний момент найважливіше зробити все, що в наших силах, щоб запобігти будь-якій військовій ескалації. З цією метою необхідно спільно вжити конкретних кроків, щоб відбити у Росії бажання до подальшої ескалації" – сказала Каллас.

Прем'єр-міністр Естонії також наголосила, що немає жодних ознак того, що гібридна атака на Білорусь на кордоні ЄС-НАТО згасає, оскільки таке тривале протистояння відповідає інтересам режиму Лукашенка.

"Це допомагає відвернути увагу від жорстоких репресій і порушень прав людини, які тривають у Білорусі. Режим також жорстоко експлуатує людей, які прибули до Мінська, піддавшись на фальшиві обіцянки", – заявила Каллас.

Як повідомлялося, президент Європейської ради Шарль Мішель провів телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним.

Під час розмови йшлося про військове нарощування РФ біля кордонів України.

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