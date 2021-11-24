Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Премьер Эстонии призвала предотвратить дальнейшую российскую агрессию против Украины

Среда, 24 ноября 2021, 20:29

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что союзники должны сделать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию на восточной границе Украины.

Об этом она заявила в Париже во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает "Европейская правда".

Как утверджается, Каллас и Макрон совместно заявили, что внимательно следят за военными маневрами России у границы с Украиной.

"На данный момент самое важное сделать все, что в наших силах, чтобы предотвратить любую военную эскалацию. С этой целью необходимо совместно принять конкретные шаги, чтобы отбить в России желание к дальнейшей эскалации" - сказала Каллас.

Премьер-министр Эстонии также отметила, что нет никаких признаков того, что гибридная атака на Беларусь на границе ЕС-НАТО угасает, поскольку столь длительное противостояние отвечает интересам режима Лукашенко.

"Это помогает отвлечь внимание от продолжающихся в Беларуси жестоких репрессий и нарушений прав человека. Режим также жестоко эксплуатирует прибывших в Минск людей, поддавшись на фальшивые обещания", – заявила Каллас.

Как сообщалось, президент Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

В ходе разговора речь шла о военном наращивании РФ у границ Украины.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Последние новости
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
Все новости...
Реклама: