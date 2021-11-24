Премьер Эстонии призвала предотвратить дальнейшую российскую агрессию против Украины

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что союзники должны сделать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию на восточной границе Украины.

Об этом она заявила в Париже во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает "Европейская правда".

Как утверджается, Каллас и Макрон совместно заявили, что внимательно следят за военными маневрами России у границы с Украиной.

"На данный момент самое важное сделать все, что в наших силах, чтобы предотвратить любую военную эскалацию. С этой целью необходимо совместно принять конкретные шаги, чтобы отбить в России желание к дальнейшей эскалации" - сказала Каллас.

Премьер-министр Эстонии также отметила, что нет никаких признаков того, что гибридная атака на Беларусь на границе ЕС-НАТО угасает, поскольку столь длительное противостояние отвечает интересам режима Лукашенко.

"Это помогает отвлечь внимание от продолжающихся в Беларуси жестоких репрессий и нарушений прав человека. Режим также жестоко эксплуатирует прибывших в Минск людей, поддавшись на фальшивые обещания", – заявила Каллас.

Как сообщалось, президент Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

В ходе разговора речь шла о военном наращивании РФ у границ Украины.