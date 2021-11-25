Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Стамбулі поліція розігнала акцію протесту проти обвалу ліри

Четвер, 25 листопада 2021, 02:25
фото: world today news

У середу турецька поліція розігнала акцію протесту в Стамбулі, під час якої демонстранти засуджували економічну політику уряду та зростання вартості життя. Десятки протестувальників були затримані.

Джерело: Associated Press

Деталі: Протестувальники збиралися у стамбульському районі Кадикьой.

Вони скандували гасла із закликом піти у відставку уряд президента Реджепа Таїпа Ердогана.

За даними журналістів, на місці події було затримано понад 30 осіб.

Протести відбуваються на тлі зростання інфляції, яка серйозно підірвала купівельну спроможність турків, високого рівня безробіття та різкого падіння турецької ліри.

За повідомленням турецьких ЗМІ, подібні акції протесту відбулися в Анкарі та інших містах країни.

Теми: Туреччинаакції


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Стало відоме ім'я загиблого у п'ятницю військового

оновленоВибух у будинку на Миколаївщині: є загиблі та постраждалі

Померла колишня в.о. міністра освіти

"Ахметова бачив по телевізору": екссиловик на пенсії заперечує причетність до держперевороту

фотоНа Миколаївщині у житловому будинку вибухнув газ: зруйновано 2 поверхи

Covid в Україні: 14 200 випадків хвороби і 568 смертей за добу

Усі новини...
Туреччина
Турецька ліра знову рекордно обвалилася через коментарі Ердогана
Українці, які застрягли в Туреччині через смерть учасника групи, повертаються додому
Зеленський поговорив із Ердоганом про посилення безпеки у морі і плани
Останні новини
18:47
Мінагро співпрацюватиме з аравійською компанією у сфері зрошування
18:41
Стало відоме ім'я загиблого у п'ятницю військового
18:11
Хворого на Covid Земана виписали з лікарні, він призначить нового прем'єра Чехії
18:00
ООС: бойовики застосовують заборонену зброю, без втрат
17:50
Аналітики: створення національної авіакомпанії суперечить політиці держвласності
17:44
У Києві більше 1600 випадків Covid за добу і 45 смертей
17:19
Зеленський доручив за рік збудувати другу чергу музею Голодомору
16:48
Британія підтвердила перші випадки нового штаму Covid
16:34
оновленоВибух у будинку на Миколаївщині: є загиблі та постраждалі
16:11
У Німеччині зростає кількість підроблених сертифікатів про вакцинацію
Усі новини...