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У Стамбулі поліція розігнала акцію протесту проти обвалу ліри

Четвер, 25 листопада 2021, 01:25
У Стамбулі поліція розігнала акцію протесту проти обвалу ліри
фото: world today news

У середу турецька поліція розігнала акцію протесту в Стамбулі, під час якої демонстранти засуджували економічну політику уряду та зростання вартості життя. Десятки протестувальників були затримані.

Джерело: Associated Press

Деталі: Протестувальники збиралися у стамбульському районі Кадикьой.

Вони скандували гасла із закликом піти у відставку уряд президента Реджепа Таїпа Ердогана.

За даними журналістів, на місці події було затримано понад 30 осіб.

Протести відбуваються на тлі зростання інфляції, яка серйозно підірвала купівельну спроможність турків, високого рівня безробіття та різкого падіння турецької ліри.

За повідомленням турецьких ЗМІ, подібні акції протесту відбулися в Анкарі та інших містах країни.

Теми: Туреччинаакції
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