Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Стамбуле полиция разогнала акцию протеста против обвала лиры

Четверг, 25 ноября 2021, 01:25
В Стамбуле полиция разогнала акцию протеста против обвала лиры
фото: world today news

В среду турецкая полиция разогнала акцию протеста в Стамбуле, в ходе которой демонстранты осуждали экономическую политику правительства и рост стоимости жизни. Десятки протестующих были задержаны.

Источник: Associated Press

Детали: Протестующие собирались в стамбульском районе Кадыкей.

Они скандировали лозунги с призывом уйти в отставку правительства президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

По данным журналистов, на месте происшествия было задержано более 30 человек.

Протесты проходят на фоне роста инфляции, серьезно подорвавшей покупательскую способность турок, высокого уровня безработицы и резкого падения турецкой лиры.

По сообщению турецких СМИ, подобные акции протеста прошли в Анкаре и других городах страны.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Турцияакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Турция
Столтенберг об антитурецких акциях в Швеции: Это выгодно лишь тем, кто хочет раскола в НАТО
Генсек НАТО собирает Эрдогана и премьера Швеции на встречу в понедельник и видит шанс на решение
Зеленский перед саммитом НАТО посетит Турцию – СМИ
Последние новости
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
Все новости...
Реклама: