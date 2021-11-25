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В Стамбуле полиция разогнала акцию протеста против обвала лиры

Четверг, 25 ноября 2021, 02:25
фото: world today news

В среду турецкая полиция разогнала акцию протеста в Стамбуле, в ходе которой демонстранты осуждали экономическую политику правительства и рост стоимости жизни. Десятки протестующих были задержаны.

Источник: Associated Press

Детали: Протестующие собирались в стамбульском районе Кадыкей.

Они скандировали лозунги с призывом уйти в отставку правительства президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

По данным журналистов, на месте происшествия было задержано более 30 человек.

Протесты проходят на фоне роста инфляции, серьезно подорвавшей покупательскую способность турок, высокого уровня безработицы и резкого падения турецкой лиры.

По сообщению турецких СМИ, подобные акции протеста прошли в Анкаре и других городах страны.

Темы: Турцияакции
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