Місія ОБСЄ нарахувала на Донбасі за добу 748 порушень "тиші"

За добу 23 листопада Місія ОБСЄ зафіксувала в Донецькій і Луганській областях 748 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Деталі: В Донецькій області СММ зафіксувала 376 порушень режиму припинення вогню, зокрема 230 вибухів (1 розрив боєприпаса, 27 вибухів у повітрі та 222 вибухи невизначеного походження).

Більшість з них сталася в районах на північ від н. п. Широкине, на західно-південний захід від н. п. Світлодарськ, на західно-північний захід від н. п. Горлівка та на захід від н. п. Ясинувата.

Крім того, члени патруля Місії чули 8 вибухів невизначеного походження на північний захід від н. п. Маринівка, оцінених як навчання з бойовою стрільбою за межами зони безпеки.

У Луганській області СММ зафіксувала 372 порушення режиму припинення вогню.

Зокрема 230 вибухів (2 розриви боєприпасів і 228 вибухів невизначеного походження). Більшість порушень сталися в районах біля ділянки розведення в районі н. п. Золоте.