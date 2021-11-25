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Місія ОБСЄ нарахувала на Донбасі за добу 748 порушень "тиші"

Четвер, 25 листопада 2021, 03:19
Місія ОБСЄ нарахувала на Донбасі за добу 748 порушень тиші
фото: ОБСЄ

За добу 23 листопада Місія ОБСЄ зафіксувала в Донецькій і Луганській областях 748 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Деталі: В  Донецькій  області  СММ  зафіксувала  376 порушень  режиму  припинення  вогню, зокрема  230 вибухів  (1 розрив  боєприпаса,  27 вибухів  у  повітрі  та  222 вибухи невизначеного походження).

Більшість з них сталася в районах на північ від н. п. Широкине, на західно-південний захід від н. п. Світлодарськ, на західно-північний захід від н. п. Горлівка  та на захід від н. п. Ясинувата.

Крім того, члени патруля Місії чули 8 вибухів невизначеного походження на  північний захід від н. п. Маринівка, оцінених як навчання з бойовою стрільбою за межами зони безпеки.

У Луганській області СММ зафіксувала 372 порушення режиму припинення вогню.

Зокрема 230 вибухів (2 розриви боєприпасів і 228 вибухів невизначеного походження). Більшість порушень  сталися в районах біля ділянки розведення в районі н. п. Золоте.

Українська правда
Теми: ДонбасОБСЄвійна
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