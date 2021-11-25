Миссия ОБСЕ насчитала на Донбассе за сутки 748 нарушений "тишины"

За сутки 23 ноября Миссия ОБСЕ зафиксировала в Донецкой и Луганской областях 748 нарушений режима прекращения огня.

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Детали: В Донецкой области СММ зафиксировала 376 нарушений режима прекращения огня, в том числе 230 взрывов (1 разрыв боеприпаса, 27 взрывов в воздухе и 222 взрыва неопределенного происхождения).

Большинство из них произошло в районах севернее н. п. Широкино, к западо-юго-западу от н. п. Светлодарск, к западно-северо-западу от н. п. Горловка и западнее н. п. Ясиноватая.

Кроме того, члены патруля Миссии слышали 8 взрывов неопределенного происхождения северо-западнее н. п. Мариновка, оцененных как обучение с боевой стрельбой за пределами зоны безопасности.

В Луганской области СММ зафиксировала 372 нарушения режима прекращения огня.

В частности 230 взрывов (2 разрыва боеприпасов и 228 взрывов неопределенного происхождения). Большинство нарушений произошло в районах у участка разведения в районе н. п. Золотое.