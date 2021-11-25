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У США від коронавірусу за добу померли понад півтори тисячі осіб

Четвер, 25 листопада 2021, 06:11
фото: Getty Images

23 листопада у світі діагностували понад 625 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше смертей за добу від коронавірусу у США (1 593), Росії (1 240), Україні (595).

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Німеччині, Британії.

Зокрема, у США зафіксували майже 104 тисячі, у Німеччині – майже 74 тисячі і в Британії – понад 43 тисячі нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Росія і Франція. Україна – на 11 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу у США (1 593), Росії (1 240), Україні (595).

 

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Німеччина, Британія, Росія.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна, Польща.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 234 831 239 осіб. Наразі нараховується понад 19 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджена 5 191 762 смерті від COVID-19.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда
Теми: коронавірус


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