В США от коронавируса за сутки умерли более полутора тысячи человек
23 ноября в мире диагностировали более 625 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (1 593), России (1 240), Украине (595).
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Германии, Британии.
В частности, в США зафиксировали почти 104 тысячи, в Германии – почти 74 тысячи и в Британии – более 43 тысяч новых инфицирований.
Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Россия и Франция. Украина – на 11 месте.
Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (1593), России (1240), Украине (595).
В Европе по суточному приросту болезни лидируют Германия, Британия, Россия.
По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Польша.
За все время пандемии излечились от болезни 234 831 239 человек. В настоящее время насчитывается более 19 млн. активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждена 5 191 762 смерти от COVID-19.
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