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В США от коронавируса за сутки умерли более полутора тысячи человек

Четверг, 25 ноября 2021, 06:11
фото: Getty Images

23 ноября в мире диагностировали более 625 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (1 593), России (1 240), Украине (595).

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Германии, Британии.

В частности, в США зафиксировали почти 104 тысячи, в Германии – почти 74 тысячи и в Британии – более 43 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Россия и Франция. Украина – на 11 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (1593), России (1240), Украине (595).

 

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Германия, Британия, Россия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Польша.

За все время пандемии излечились от болезни 234 831 239 человек. В настоящее время насчитывается более 19 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждена 5 191 762 смерти от COVID-19.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирус
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