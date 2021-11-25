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В Україні за добу майже 17 тисяч хворих на Covid-19, найбільше знову у Києві

Четвер, 25 листопада 2021, 08:22
Фото КМДА

За добу 24 листопада в Україні коронавірус діагностували 16 943 особам, 628 хворих померли, водночас подолали вірус 26 811 мешканців.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я

Деталі: Серед нових хворих на ковід – 1 451 дитина та 304 медпрацівники. 3 404 особи госпіталізували.

Найбільше випадків коронавірусу за добу зафіксували у Києві (1688), Запорізькій (1066), Львівській (1048), Полтавській (967), Донецькій (924) та Вінницькій (810) областях.

Найбільше померлих за добу у Дніпропетровській (71), Львівській (47) областях та у Києві (46).

За весь час пандемії в Україні на Covid-19 захворіло 3 384 404 особи, померли 83 541 хворий, подолали вірус 2 852 452 особи.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда
Теми: МОЗкоронавірус


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