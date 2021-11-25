В Украине за сутки почти 17 тысяч больных Covid-19, больше всего снова в Киеве

За сутки 24 ноября в Украине коронавирус диагностировали 16 943 людям, 628 больных умерли, вместе с тем преодолели вирус 26 811 жителей.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди новых больных – 1 451 ребенок и 304 медработника. 3 404 человека госпитализировали.

Больше всего случаев коронавируса за сутки зафиксировали в Киеве (1 688), Запорожской (1 066), Львовской (1 048), Полтавской (967), Донецкой (924) и Винницкой (810) областях.

Больше всего умерших за сутки в Днепропетровской (71), Львовской (47) областях и в Киеве (46).

За все время пандемии в Украине Covid-19 заболели 3 384 404 человека, умерли 83 541 больной, преодолели вирус 2 852 452 человека.

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